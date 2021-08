Florenzi: "Il Milan mi ha voluto più di tutti. Maldini una leggenda, un po' come lo erano Totti e De Rossi" (VIDEO)

Dopo l'ufficialità del suo passaggio al Milan, Alessandro Florenzi ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore rossonero. Le sue parole: "Cosa mi ha spinto ad accettare? La voglia del Milan di volermi, più delle altre squadre. Non vedo l'ora di scendere in campo. Conosco Massara, la sua insistenza è stata un plusvalore, così come quella di Maldini e di tutta la società. La fiducia di un club per me è importante, è quello che cercavo e il Milan mi voleva più di tutti. L'Europeo? Un ricordo indelebile, compagni a cui sarà legato per tutta la vita, ma bisogna guardare con positività al futuro. Per me è una sfida nuova voglio dare tutto quello che ho, come ho sempre fatto. Mi ritengo un uomo di esperienza, ho fatto esperienze importanti ed è quello che voglio portare. CI sono Kjaer, Ibra e Giroud, e vogliamo portare esperienza nei giovani e fare una bella stagione. Non vedo problemi nell'inserirmi in una squadra ben consolidata. La mia maturazione calcistica è ai più alti livelli. Ho tanta voglia e motivazione e fare il bene del Milan. Il 25? Mi ricorda un'esperienza felice, altri numeri erano occupati e sono sicuro che mi porterà fortuna. Oggi per la prima volta ha assaporato quello che è Paolo Maldini, è una leggenda, ha intorno come aurea, la stessa che avevano Totti e De Rossi. Sono intoccabili per quello che hanno dato al calcio italiano. AI tifosi prometto che onorerò la maglia, anche fuori dal campo. Spesso è più importante quello che fai fuori"

?️ Florenzi: "AC Milan wanted me more than anyone else"

Alessandro talks about his move to the Rossoneri ?⚫ ?️ Florenzi: "Il Milan mi ha voluto più di tutti"

Le motivazioni di @Florenzi ?⚫ #NewPlayerUnlocked #SempreMilan pic.twitter.com/hJr9SN64UD — AC Milan (@acmilan) August 21, 2021