Coronavirus: vaccino e gadget della Roma per 250 giovani tifosi giallorossi

Grande successo registrato nell'iniziativa andata in scena oggi presso La Vela, dove 250 tifosi over 12 hanno ricevuto la prima dose di vaccino con tanto di gadget della Roma. Di seguito il commento apparso sulla pagina Facebook di Salute Lazio:

«Straordinaria partecipazione di giovani lupacchiotti oggi presso il centro vaccinale del Ptv La Vela. 250 tifosi over 12 hanno ricevuto la prima dose di vaccino e gadget della loro squadra del cuore As Roma animati dal desiderio di poter tornare ad abbracciare senza paura e a tifare dagli spalti in sicurezza. Grazie Romolo, grazie As Roma, grazie Roma Cares»