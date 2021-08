Coppa di Germania, van Bommel fa 6 cambi: per il Wolfsburg sconfitta a tavolino contro il Preußen Münster

Sconfitta a tavolino per il Wolfsburg in DFB-Pokal, la Coppa di Germania. Lo scorso 8 agosto la squadra allenata da Mark van Bommel, all'esordio sulla panchina del Wolfsburg, aveva superato 3-1 dopo i tempi supplementari il Preußen Münster nel primo turno della competizione. La Federazione tedesca ha, però, ribaltato il verdetto assegnando la vittoria a tavolino (2-0) al club di quarta serie poiché il tecnico olandese ha effettuato sei sostituzioni: il 6° cambio è arrivato ai supplementari, ma non è previsto dal regolamento della DFB. Lo comunica con una nota ufficiale lo stesso Wolfsburg.

Lo stesso episodio è avvenuto in casa Roma a gennaio in occasione della gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro lo Spezia: per i giallorossi, allenati da Paulo Fonseca, sconfitta a tavolino per aver operato 6 cambi.