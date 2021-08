Come trasformare una partita della Roma in un appuntamento

Se è vero che la seduzione è un gioco, si sa che non sempre c’è fair play. Ecco perché chi ama lo sport dell’11 contro 11 spesso non sa che pesci pigliare quando si tratta di piacere a una ragazza (o ragazzo). La buona notizia è che con qualche consiglio tattico si può trasformare una partita della Roma in un biglietto di sola andata verso un appuntamento vero.

Come fare? È sufficiente scegliere bene il contesto, e rispettare alcune piccole regole di base.

Non serve rinunciare alle proprie passioni per condire con un po’ di amore la propria vita. A volte, se avete il giusto entusiasmo e una certa voglia di condividerlo, anche la vostra passione giallorossa può fornire il terreno di base per piacere all’altro sesso. Vediamo come.

1) Trovare la partner giusta (o il partner)

Ebbene sì, c’è un piccolo provino da superare per creare il contesto ideale che vi porterà dalla partita della Roma a un appuntamento: che alla persona in questione piaccia la Roma, o almeno, il calcio. Oppure, che sia una persona curiosa e non chiusa alle attività diverse dalle proprie abitudini.

Si può provare a intrecciare nuove conoscenze allo stadio. Però, il metodo più sicuro e a prova di esagitati è il sito di incontri.

Se non avete mai bazzicato l’ambiente, sappiate che la giusta recensione può aiutare a trovare i migliori siti per single attualmente online, che si sono sempre più perfezionati negli anni. Leggere le recensioni dei siti può aiutarvi a capire quali di questi sono minimamente affidabili, quali vi consentono di scrivere qualche dettaglio in più su di voi nel vostro profilo, e altre funzionalità simili.

Scegliete dei siti di incontri che raccolgano il maggior numero di persone e che siano sicuri. Affidatevi per capire questi dettagli, perché spesso provarli uno per uno diventa davvero un grosso investimento di tempo.

2) Guardare la partita a casa

“Perché la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita” cantava Rita Pavone negli anni ‘70. Guardare la partita a casa insieme è un modo per far entrare l’altra persona nel vostro universo, facendola divertire.

Certo, serve qualche piccolo accorgimento per creare il contesto adeguato e per iniziare la vostra lenta e inesorabile strategia seduttiva.

- Prepara snacks e bevande

Prima di tutto, vanno preparate bevande e cibo. A qualunque ora sia la partita, fa comodo avere qualcosa da sgranocchiare, magari alternando tra qualcosa cucinato da voi e popcorn/patatine. Preparare il cibo fa sentire l’altra persona accolta e coccolata, soprattutto quando non se l’aspetta.

- Discutete delle previsioni

Non limitatevi a guardare ed esultare e basta, anche se siete intimiditi dalla presenza dell’altra, forse perché l’avete conosciuta online. Discutete liberamente delle vostre previsioni, stando ben attenti a non annoiare e a chiedere sempre l’opinione altrui.

L’obiettivo e far divertire l’altra persona, e far anche vedere che in questo campo siete competenti. Mostrare competenza e sicurezza in sé è l’anticamera della seduzione.

- Fai partire l’abbraccio dopo i goal della Roma

Infine, se hai scelto una persona divertente e spontanea, potrebbe essere il caso di far partire l’abbraccio dopo i goal della Roma.

Non titubare e non aspettare: mostra di avere una personalità forte e passionale, buttandoti subito nell’esultanza e nell’abbraccio, come se fosse un gesto che non hai potuto controllare.

Se vedi che l’altra persona rimane rigida, ridi e scusati, e continua a esultare come se niente fosse, ma per conto tuo. Forse non ama molto la fisicità.

3) Guarda la partita insieme, direttamente all’Olimpico

Quale ambiente migliore per sedurre, se non quello in cui si hanno delle memorie positive? Guardare la partita all’Olimpico renderà il vostro incontro più genuino e più scintillante, complice la bellezza e le grandi emozioni che attraversano il luogo.

- Acquista due biglietti in anticipo

Prendi i due biglietti con il giusto anticipo, scegliendo i posti migliori che puoi scegliere. Un modo per coinvolgere l’altra persona e far andare a segno la giornata è anche prenderle una maglia della Roma.

- Prepara una maglia di riserva della Roma per il partner

Ovviamente, se hai scelto online un’altra anima giallorossa, è probabile che la porterà già. In ogni caso, falle sapere che ne avevi portata una in più, questo ti renderà una persona premurosa ai suooi occhi.

- Arriva in anticipo

Nessuno ama i ritardatari, soprattutto se vi siete parlati solo online.

- Tifate insieme per la Roma con passione

Una volta sugli spalti, tifate insieme. Toccatevi, coinvolgetevi, abbracciatevi. La passione si può creare anche con un contatto fisico ed emotivo costante, e creare dei momenti condivisi forti vi renderà sempre più uniti.

Coniugare la propria passione romanista con una strategia seduttiva sembrava impossibile? Questi consigli lo rendono non solo possibile, ma molto probabile. Però attenzione a investire il giusto tempo nel punto 1, forse il più importante.

Senza una comunanza di passioni, o senza avere il carattere compatibile, sarà difficile battere la strada verso un primo appuntamento.

Quindi, armatevi di pazienza e iniziate a leggervi delle recensioni. Tutto il resto è in discesa.