Capello: "L'attacco del Psg con Messi mi ricorda un po’ la mia Roma con Totti, Batistuta e Montella"

SKY SPORT - Fabio Capello, ex allenatore tra gli altri della Roma che vinse lo scudetto nel 2001, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente satellitare in merito al possibile trasferimento di Messi al PSG. L'allenatore ha ricordato come il futuro tridente d'attacco parigino sembri quello che lui ebbe la possibilità di allenare nella Capitale, con Totti, Batistuta e Montella. Queste le sue parole: "È stata una vera sorpresa l’addio tra Barcellona e Messi. Ora il Psg con lui avrà un attacco formato da top players, mi ricorda un po’ la mia Roma con Totti, Batistuta e Montella, sarà un compito difficile per i centrocampisti. La forza dell’allenatore è chiedere a questi giocatori di aiutare anche la squadra. Ci vuole il rispetto tra allenatore e giocatori, è lui che guida la squadra non i campioni con le loro capacità. Credibilità e rispetto, senza spogliatoio unito non vai da nessuna parte".