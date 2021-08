Nuovo numero di maglia per Riccardo Calafiori. IL terzino sinistro giallorosso, infatti, non indosserà più la vecchia "61", ma ha scelto di indossare la maglia numero "13", come fa sapere la Roma su twitter. È il secondo giocatore della Roma a cambiare numero dopo Villar, che invece è passato dal 14 all'8.

? Aggiornamento: il nuovo numero di maglia di Riccardo Calafiori ?#ASRoma pic.twitter.com/s51OTvhWnR — AS Roma (@OfficialASRoma) August 11, 2021