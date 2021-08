Andreazzoli: "Il 26 maggio? Non l’ho persa da solo. Se avessimo vinto sarei rimasto nella storia della Roma”

Aurelio Andreazzoli, attuale tecnico dell’Empoli,ha rilasciato un'intervista parlando, tra le altre cose, della sconfitta nel derby del 26 maggio 2013 in Coppa Italia. Queste le sue parole: “La Lazio non mi ha fatto niente. Ha semplicemente vinto una partita, noi l’abbiamo persa. Non fu una bella partita, per niente. Non hanno meritato loro ma non meritavamo neanche noi. La giocammo male e abbiamo perso un derby che valeva una Coppa Italia. Lulic rimarrà nella storia per il gol e io per essere l’allenatore della Roma. Però bisogna anche dire che non la persi da solo, perché sennò sembra che la coppa l’ho persa solo io. È un rammarico grosso perché si interruppe un ragionamento che avevamo fatto in quei mesi ma quel risultato cambiò tutto. Se avessimo vinto sarei rimasto nella storia della Roma, magari anche ritornando a fare quello che facevo prima. Purtroppo non è andata così”.

(fanpage.it)

VAI ALL'INTERVISTA INTEGRALE