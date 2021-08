Amelia: "Prematuro l'accostamento alla Roma"

TMW RADIO - Ospite della trasmissione "Stadio Aperto" in onda sull'emittente radiofonica, l'ex portiere giallorosso Marco Amelia ha commentato anche le indiscrezioni circa la possibilità di entrare a far parte dello staff di Mourinho. Le sue dichiarazioni:

Mourinho sembra essere subito entrato in pieno nella Roma.

"Non avevo dubbi che sarebbe entrato a gamba tesa sull'ambiente Roma, perché a mio avviso il suo modo di essere si sposa molto bene con la piazza. Bravissimi i dirigenti della Roma a sostituire Dzeko con Abraham, che conosco bene perché ha esordito giovanissimo nel Chelsea in cui c'ero io. Ma anche Shomurodov ha fatto cose interessanti a Genova e si è ben presentato. Stanno costruendo un ciclo senza fretta di vincere, ma quando sei lì l'appetito vien mangiando...".

Che ne pensa del cambio di colori e non di città di Pedro?

"Conosco molto bene anche lui e dico che la Lazio ha fatto un grande colpo: professionale, come ragazzo, ma anche tecnico. Alza la qualità di una squadra molto forte, e si sposa perfettamente col gioco di Sarri. Nonostante il cambio di allenatore, la Lazio si sta confermando ed è importante: significa che hanno giocatori duttili in rosa".

Cosa c'è di vero nelle voci che la vorrebbero nello staff di Mourinho?

"Ho grande stima del mister, a mio avviso è uno dei migliori. Sarebbe bello potersi confrontare con questi allenatori e poter rubare loro qualcosa con gli occhi. L'accostamento alla Roma l'ho letto anche io ma è tutto molto prematuro. Tutti sanno che sono tifoso della Roma e spero che Mourinho possa portare risultati a medio-lungo termine, magari anche nelle coppe".

