Ag. Darboe: "La Roma non ci ha mai parlato di ipotesi prestito ed Ebrima è concentrato completamente sul suo percorso in giallorosso"

CALCIOMERCATO.COM - L'agente di Ebrima Darboe ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del portale di calciomercato in cui ha allontanato ogni possibile ipotesi di lasciare la Capitale. L'agente ha parlato anche di un futuro incontro con Tiago Pinto per fare il punto della situazione. Queste le sue parole.

"Quando leggo sui giornali di ipotesi prestito o di favole finite per lui, mi viene sempre il sospetto che quando si parla di mercato, di trasferimenti o rinnovi si perda un po’ la misura delle cose. La Roma non ci ha mai parlato di ipotesi prestito ed Ebrima è concentrato completamente sul suo percorso nella Roma. Fare bene e lavorare con l’allenatore e la squadra ogni giorno. Questo solo conta adesso. È un calciatore in continua crescita che scende in campo in ogni partita mettendo tutto il suo talento e il suo impegno con sacrificio e amore per questa maglia. Troppo presto si bruciano calciatori senza avere nessun elemento tecnico. Questo non può accadere a Ibra che resta focalizzato sul suo percorso nella Roma con Mourinho. Incontreremo Tiago Pinto nei prossimi giorni e parleremo di tutto e saremo noi a fare dichiarazioni, nessun altro".