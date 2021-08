Abraham: visto ottenuto, l'attaccante è rientrato a Roma. Ora si attende l'ok della ASL per il regime casa-lavoro casa

Rientro nella Capitale per il nuovo acquisto della Roma, Tammy Abraham che, come riferisce Emanuele Zotti de Il Tempo, aveva fatto ritorno a Londra per ottenere il visto. Completato questo step burocratico, il classe '97 è tornato a Roma dove attenderà l'ok della ASL per il regime casa-lavoro-casa. Dopodiché potrà iniziare ad allenarsi con i compagni e scendere regolarmente in campo.

