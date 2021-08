Abraham, le lodi di Mourinho in un'intervista del 2019: "È un giocatore pronto"

La Roma ha scelto Tammy Abraham per l'attacco. E sarà felice Josè Mourinho, che in un'intervista rilasciata nel 2019 spese parole al miele per l'attaccante inglese. Lo Special One, già allora, consigliò al Chelsea di Lampard di tenerselo stretto: "Vuoi un giovane attaccante? C'è Tammy Abraham! Conosce il club ed è cresciuto qui. Era in prestito, ha giocato già alcune partite in Premier League, gioca in Championship ma ai massimi livelli con la responsabilità di giocare in un grande club come l'Aston Villa. È pronto. Il Chelsea è stato criticato molte volte per i tanti giocatori in prestito, più di 30 giocatori, ma ora è arrivato il momento di farli giocare, hanno tante soluzioni come pochi altri"

(thefootballfaithfull)

VAI ALL'INTERVISTA