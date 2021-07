VIDEO - Il tifoso a Mourinho prima di Porto-Roma: "Ti voglio bene"

Nel "dietro le quinte" pubblicato dalla Roma sulla sfida con il Porto, si percorrono tutti i momenti che hanno portato all'ultima amichevole dei giallorossi, terminata 1-1. Dalla partenza in albergo, c'è un episodio simpatico in cui Mourinho si ferma a salutare e firmare autografi ai tifosi presenti, uno tra i quali stringe tra le mani la t-shirt con l'allenatore a bordo della vespa. L'emozione del tifoso è evidente al punto di lasciarsi andare ad un "ti voglio bene" all'indirizzo dello Special One.