Under: «Roma trampolino di lancio per la mia carriera»

Prime parole da giocatore del Marsiglia per Cengiz Under. L'ormai ex attaccante della Roma, ceduto all'OM in prestito con obbligo di riscatto, ha parlato ai canali ufficiali del suo nuovo club della sua passata esperienza in giallorosso:"La Roma è stata il trampolino per la mia carriera in Europa. - le sue parole - È stata un'esperienza molto importante. Sono cresciuto tatticamente lì. In Italia si lavorava sulla tattica tutta la settimana, mentre in Inghilterra il livello era più alto"

"Il Marsiglia è un grande club europeo con una grande storia - prosegue - . Sono attratto dal progetto. Ho avuto fiducia dal presidente e dall’allenatore. Abbiamo parlato subito di calcio e c’è stato un ottimo feeling. Il presidente e l’allenatore hanno giocato un ruolo importante nel mio trasferimento”.