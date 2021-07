Trigoria: tamponi e primi incontri con Mourinho per i giocatori. Dzeko e Mancini per più di un'ora nel centro sportivo

La Roma si prepara a cominciare una nuova stagione. José Mourinho, il tecnico che i Friedkin hanno scelto per il prossimo anno, si trova già a Trigoria dove sta svolgendo un periodo di quarantena dopo esser tornato dal Portogallo. Proprio al centro sportivo oggi hanno iniziato a radunarsi i giocatori in vista dei primi test. Tra questi Mancini e Dzeko che si sarebbero intrattenuti per più di un'ora all'interno del centro sportivo. Anche i più giovani hanno incontrato lo Special One, come Tripi che si è detto entusiasta di aver anche solo incrociato il nuovo tecnico giallorosso. Giovedì andrà in scena il primo allenamento della nuova era targata Mourinho.

(ANSA)