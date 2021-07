Triestina-Roma: la partita verrà trasmessa in chiaro su Sportitalia

Novità per quanto riguarda la terza amichevole estiva della Roma: oltre alla possibilità di assistere al match dal vivo, i tifosi giallorossi potranno seguire la partita al 'Rocco' contro la Triestina fissata per mercoledì 21 luglio anche in diretta tv, come annunciato proprio sul sito ufficiale del club friulano. Il match sarà infatti visibile in chiaro su Sportitalia. Di seguito la nota della Triestina.

"Giovedì 15 luglio 2021 - Accordo importante, quello sancito oggi tra l'U.S. Triestina Calcio 1918 e Sportitalia. Italia Sport Communication S.r.l, ha infatti acquisito i diritti per la trasmissione in diretta televisiva sull'emittente Sportitalia (canale 60 e 560 del digitale terrestre e visibile su piattaforma hbttv, app mobile e su Amazon firestick) dell'amichevole Triestina-Roma del 21 luglio e del triangolare del 6 agosto tra Triestina, Hellas Verona ed Antalyaspor.

Nello specifico, Sportitalia si occuperà della produzione e messa in onda degli eventi. comprensiva di ampio prepartita a partire dalle 19 e post partita fino alle 22. L'emittente produrrà entrambi gli eventi a proprie spese, garantendo all'U.S. Triestina Calcio 1918 spazi pubblicitari durante la trasmissione di entrambi gli appuntamenti. La visione degli eventi sarà, ovviamente. completamente gratuita".

(triestinacalcio.club)

