Triestina, Lopez: "Cosa è successo con Zaniolo? Niente, cose di campo. Ci tenevamo a fare bene"

SPORTITALIA - Walter Lopez, capitano della Triestina, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match perso contro la Roma. Il giocatore ha spiegato in particolare quanto accaduto con Nicolò Zaniolo, visto che dopo un contatto nel primo tempo i due sono entrati in contatto. Queste le sue parole.

Cosa è successo con Zaniolo?

Niente, cose di campo. Ci tenevamo a fare bene.

Hai detto qualcosa a Mourinho?

Fa solo piacere parlare con un mister così.

Può far bene Mourinho alla Roma?

Penso sia impossibile che faccia male.

Matias Vina?

È un ragazzo giovane, ha fatto benissimo in Brasile. La Roma ha fatto un grandissimo colpo, sono convinto che farà benissimo, anche se dovrà sostituire un top player mondiale come Spinazzola. Ha tutte le carte per fare bene.