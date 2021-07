Totti: "La finale degli Europei sarà un'emozione fortissima. L'Italia ha dimostrato di avere grandi valori"

SKY SPORT - Francesco Totti, storico capitano della Roma e campione del mondo con la maglia della Nazionale italiana nel 2006, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente satellitare in vista della finale di domenica sera contro l'Inghilterra. Queste le parole dell'ex giallorosso in vista dell'ultimo atto dell'Europeo: "Sarà un’emozione fortissima, una partita bellissima, la aspettiamo con ansia, speriamo di portare a casa il risultato e tiferemo tutti. Mi aspetto dall’Italia una partita come quelle che ha giocato, può succedere di tutto però perché una partita a sé come tutte le finali. Abbiamo un gruppo unito, solido, un gruppo fa la differenza è ha dimostrato di avere grandi valori".