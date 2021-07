Tottenham, Alli: "Lavorare con Mourinho una grande esperienza. Mi ha insegnato tanto"

Parola a Dele Alli: il centrocampista offensivo del Tottenham, in forza agli Spurs anche nell'era Mourinho, ha rilasciato un'intervista al portale specializzato in cui ha parlato anche dello Special One. Queste uno stralcio delle sue dichiarazioni. a proposito del proprio rendimento nell'ultima stagione:

"Biasimo soltanto me stesso. Dovrei offrire un livello in cui è difficile per un allenatore tenermi fuori. Non biasimo nessuno tranne me stesso. Lavorare con Mourinho è stata una grande esperienza da cui ho imparato molto".

(goal.com)

