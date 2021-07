In attesa che il Comune di Roma voti per annullare il pubblico interesse in merito al progetto per la creazione dello stadio della Roma, come riportato da Fernando Magliaro su Twitter nella giornata di domani andrà in scena il closing per il passaggio dei terreni di Tor di Valle. Il magnate ceco Vitek subentrerà alla società Eurnova.

#stadiodellaroma +++ DOMANI ORE 12

FISSATO CLOSING DAL NOTAIO FRA EURNOV E VITEK PER LA CESSIONE DEI TERRENI DI TOR DI VALLE +++ — Fernando M. Magliaro (@FMagliaro) July 5, 2021