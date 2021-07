Tacopina riparte dalla Spal: firmato l'accordo preliminare per la cessione del club

Dopo la fallita trattativa per l'acquisizione del Catania, Joe Tacopina riparte dalla Spal. L'ex vicepresidente della Roma, in passato alla guida anche di Bologna e Venezia, è infatti alla guida del nuovo gruppo che rileverà la società emiliana, che l'anno scorso ha chiuso al nono posto della Serie B.

Il club biancazzurro ha annunciato la firma dell'accordo preliminare per il passaggio delle quote societarie dalla famiglia Colombarini alla cordata guidata dall'avvocato italo-americano. L'accordo, sottoscritto ieri, è subordinato alla conclusione della due diligence attualmente in corso. La stipula avverrà presumibilmente nella prima metà di agosto.

spalferrara.it

