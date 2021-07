Tacopina: "Luis Enrique? Sbagliò ad accettare la Roma come prima esperienza in una squadra seniores"

CALCIOMERCATO.IT - Joe Tacopina, ex vicepresidente della prima Roma americana, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della sfida di domani sera tra Italia e Spagna, che nella semifinale dell'Europeo si contenderanno un posto per l'ambita finale. Tra le altre cose Tacopina ha parlato anche di Luis Enrique, attuale tecnico delle furie rosse ed ex allenatore della Roma. queste le sue parole.

"Parto dal carattere di Luis Enrique: bello, solare. Una grande personalità. Si è trovato subito bene con tutti. Il suo passato nel mondo del calcio era noto a tutti. Eravamo di fronte ad una superstar molto umile. Ci colpì molto questo aspetto di Luis. Come allenatore, era reduce dalla sola esperienza con il Barcellona B, era un tecnico giovane, inesperto".

Dunque, la sua Roma fece la scelta sbagliata?

"Non fu sbagliata per la Roma, fu errata per Luis Enrique. Era alla prima esperienza in una squadra seniores ed arrivare all’AS Roma dalla Spagna comportò sentire molto le pressioni della piazza. Fu un’esperienza, comunque, molto bella: perché capimmo di aver avuto un grande allenatore, uno con un grande futuro davanti a sé".

I trionfi con il Barcellona, il percorso con la Spagna non l’hanno sorpresa?

"Con Luis siamo ancora ottimi amici. Ovviamente, però, spero che i suoi successi si fermino domani. La sua bravura era evidente, non mi sorprende affatto il suo percorso".

Qual è l’immagine più forte che mantiene ancora oggi di Luis Enrique?

"Il modo che ebbe di gestire il percorso di Francesco Totti alla sua prima esperienza da allenatore. Faceva sentire importante Totti così come faceva sentire coinvolto il terzo portiere. Questo è un aspetto fantastico".