Superlega: comunicato di Juventus, Barcellona e Real Madrid: "Il tribunale ha obbligato l'Uefa a fermare le azioni legali"

Un altro punto a favore delle tre societa' ancora dentro la Superlega, le uniche che non hanno rinnegato un progetto stoppato ancor prima di nascere. In un comunicato congiunto, infatti, Barcellona, Juventus e Real Madrid fanno sapere di prendere atto "con soddisfazione della decisione del tribunale di Madrid di confermare l'obbligo di Uefa di cessare le azioni intraprese nei confronti dei club fondatori di European Super League, inclusi il procedimento disciplinare nei confronti dei tre club sottoscritti e la rimozione delle penali e delle restrizioni imposte agli altri nove club per evitare il procedimento disciplinare Uefa. Il Tribunale - prosegue la nota - ha accolto la richiesta formulata dai promotori di European Super League, ha respinto il ricorso di Uefa e confermato l'intimazione a Uefa che, qualora quest'ultima non si conformasse alla decisione, ne scaturirebbero ammende e responsabilità penali. Il caso sarà valutato dalla Corte di Giustizia Europea, che analizzerà la posizione monopolistica di Uefa sul calcio europeo".

