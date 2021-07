Stagione verso il via con 3 squadre davanti a tutte: sono Juve, Napoli e Roma

CALCIOMERCATO.COM (M. SCONCERTI) - Provando a dare un giudizio adesso che iniziano i ritiri vedo tre squadre davanti a tutte le altre in Serie A: sono Juve, Napoli e Roma. La Juve perché era la più forte anche l'anno scorso, buttata via da un centrocampo incompatibile ma facilmente migliorabile. Il Napoli perché non ha bisogno di niente e può ricominciare da Osimhen.

La Roma perché è migliore del suo settimo posto, aveva solo bisogno di un carattere che Mourinho le darà in abbondanza, mentre Xhaka porterà un equilibrio più coerente con il calcio del tecnico e avrà poi anche Zaniolo. [...]