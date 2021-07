Stadio Roma, Gualtieri: "L’obiettivo della nuova giunta deve essere quello di regalare uno stadio ai tifosi giallorossi"

RETE SPORT - Roberto Gualtieri, candidato a Sindaco di Roma del PD, ha parlato del progetto per il nuovo stadio della Roma. Queste le sue parole:

“Tor di Valle? Qualcuno ha scritto che abbiamo fatto un favore alla Raggi, ma noi abbiamo fatto una favore alla città, alla squadra e ai tifosi. Questa sindaca dopo i pasticci sullo stadio prendendo in giro i cittadini per anni non era stata neanche capace di scrivere bene la delibera per voltare pagina rispetto a Tor Di Valle. Il Pd ha risolto il problema con degli emendamenti che hanno portato alla revoca, e finalmente si può voltare pagina. Ci siamo comportati da forza di governo. L’orizzonte della prossima giunta dovrà essere l’orizzonte in cui si concluda lo stadio. Dovrà essere solo un impianto che ospiterà la squadra e i cittadini, in un luogo ben raggiungibile. Non voglio annunciare all’area, stiamo lavorando, discutendo e approfondendo: preferiamo parlare con i fatti e non con gli annunci. Di fronte a una disponibilità e un impegno serio della squadra siamo pronti a discutere su investimenti e progetti, e cercheremo di farlo il più rapidamente possibile"