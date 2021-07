Stadio Roma, Caudo attacca la Raggi: «Bugie, farsa e un nulla di fatto: a governare non ci si inventa»

Sulla questione dello stadio della Roma arriva dai social un duro attacco alla giunta Raggi. L'autore è Giovanni Caudo, ex assessore all'urbanistica nella giunta Marino e direttamente coinvolto nel primo progetto di Tor di Valle. Caudo, ora presidente del III Municipio di Roma, su Twitter ha postato l'articolo odierno della Gazzetta dello Sport, che riporta le ultime vicende relative alla revoca della delibera di pubblica utilità. "È iniziato con una bugia (no allo stadio ma intanto mandava il progetti in Regione), è proseguito con una farsa (uno stadio fatto bene) ed è finita con un nulla di fatto tra ricorsi e scartoffie. A governare non ci si può inventare", scrive Caudo.





La Raggi e lo #StadioDellaRoma: è iniziato con una bugia (no allo stadio ma intanto mandava il progetti in Regione), è proseguito con una farsa (uno stadio fatto bene) ed è finita con un nulla di fatto tra ricorsi e scartoffie. A governare non ci si può inventare. pic.twitter.com/lMG4U7MJ7N — Giovanni Caudo (@giocaudo) July 18, 2021