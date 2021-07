Spinazzola: l'affetto dei tifosi della Roma arriva anche in Finlandia (FOTO e VIDEO)

Intervento riuscito per Leonardo Spinazzola, che dopo la rottura del tendine d'Achille rimediata contro il Belgio si è oggi sottoposto ad intervento chirurgico. Rientro in Italia previsto nei prossimi giorni per il laterale giallorosso, che intanto ha ricevuto l'affetto dei tifosi della Roma anche in Finlandia. Due sostenitori giallorossi, residenti ad Helsinki, sono accorsi a Turku - luogo dell'operazione - per salutare e dare il loro supporto al calciatore.