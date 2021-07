Siviglia, presentato Lamela: "Anche Fazio e Perotti mi parlavano tanto di questo club"

Sabato la Roma sfiderà il Siviglia e oltre a Monchi, ritroverà Erik Lamela, appena arrivato in Liga dal Tottenham. Queste le parole dell'argentino in conferenza stampa di presentazione: "Ho parlato tante volte con Reguilon, mi ha sempre parlato bene del Siviglia. Ma già lo sapevo, conosco tanti argentini che hanno giocato qui, anche Fazio e Perotti me ne parlavano tanto. È un grande club e lo sapevo già".