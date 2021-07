Shevchenko: "Mourinho può vincere a Roma. Penso che abbia grandi motivazioni per far bene"

SKY SPORT - Andriy Shevchenko, ex storica bandiera del Milan e attuale allenatore dell'Ucraina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente satellitare in cui, tra le altre cose, ha parlato anche di José Mourinho, del suo futuro sulla panchina della Roma e dei loro trascorsi ai tempi del Chelsea. Queste le sue parole.

"Ho lavorato con grandi allenatori, come Mourinho. Può vincere a Roma. Penso che abbia grandi motivazioni per far bene alla Roma. Il nostro rapporto è stato di rispetto. Quando sono arrivato al Chelsea ho cercato di fare il mio meglio e lui, che all'epoca era il manager, ha cercato di prendere il meglio da tutti i giocatori. Io purtroppo mi sono infortunato ed è stato frustrante aver avuto così tanti infortuni ai tempi del Chelsea".