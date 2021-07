Si è dimesso nel pomeriggio dalla Can Gianpiero Calvarese. Il direttore di gara non arbitrerà più in Serie A. Il motivo che ha spiegato all'Aia e al designatore Rocchi è legato a esigenze di lavoro: Calvarese infatti lavora nella azienda di famiglia, nel teramano, che produce integratori sportivi e sta provando ad allargare il proprio giro d'affari. Voci ricorrenti segnalano l'azienda interessata a rilevare inoltre il Teramo calcio.

(repubblica.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE