Roma Cares: donata una Hyundai elettrica al Campus Bio-Medico destinata alle cure domiciliari

Altra importante iniziativa sociale per la As Roma e Roma Cares. Come scritto in un comunicato dalla società, infatti, è stata donata al Campus Bio Medico una Hyunday elettrica destinata alle cure domiciliari:

"La Roma ha consegnato al Campus Bio-Medico della Capitale una Hyundai elettrica brandizzata Roma Cares. La vettura servirà a implementare il servizio offerto ai pazienti che usufruiscono delle cure palliative, che verranno raggiunti nelle proprie abitazioni dislocate nei quartieri di Roma e nei comuni del Lazio. Alla donazione del mezzo, avvenuta presso il CESA, Centro per la salute dell’anziano, hanno preso parte il CEO dell’AS Roma Guido Fienga, il direttore generale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, Paolo Sormani, la responsabile del centro di cure palliative “Insieme nella cura”, Maria Grazia De Marinis, e il responsabile clinico Giuseppe Casale. “Siamo felici di poter mettere a disposizione del Campus una vettura al servizio dei cittadini e di dare così il nostro contributo nel complesso sistema di assistenza ai malati che usufruiscono delle cure palliative”, ha dichiarato Guido Fienga, che ha provveduto in prima persona alla consegna delle chiavi. “A tal proposito ringrazio Hyundai per aver affiancato la Roma e Roma Cares in questa iniziativa con una delle sue vetture elettriche di ultima generazione”."

(asroma.com)

