I tifosi della Roma nella notte si sono dati appuntamento a Piazza del Popolo per sfilare verso via degli Uffici del Vicario numero 35 per festeggiare i 94 anni dalla nascita del club giallorosso. Stando a quanto riportato dall'agenzia di stampa però, la prefettura avrebbe fatto trapelare che la manifestazione non era prevista e che si starebbe pensando di adottare restrizioni o divieti nei confronti di chi non rispetta le regole e crea assembramenti.

(AdnKronos)