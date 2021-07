Nuovo scandalo in Premier League: secondo quanto riportato dalla versione online del tabloid inglese, un calciatore della massima serie inglese sarebbe stato arrestato lo scorso 16 luglio per il sospetto di violenze sessuali su minore. Si tratta di un 31enne - come dichiarato anche dalle autorità locali -, convocato in pianta stabile con la propria nazionale. Il club di appartenenza ha confermato alla testata britannica di aver sospeso il calciatore in questione.

(mirror.co.uk)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE