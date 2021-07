Porto-Roma, la formazione ufficiale: Darboe-Diawara in mediana, Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan a supporto di Dzeko (FOTO, VIDEO e DIRETTA FB)

LAROMA24.IT - Si avvicina a grandi passi la sfida amichevole tra Porto e Roma, che andrà in scena questa sera all'Estadio Municipal Bela Vista alle 21 ore italiane. LaRoma24.it seguirà le tappe d'avvicinamento al match contro i portoghesi, primo in questa seconda fase di ritiro e quinto in assoluto dopo le partite contro Montecatini, Ternana, Triestina e Debrecen.

LIVE

20.19 - Svelato l'11 di partenza della Roma: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Darboe, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

19.20 - A poco più di un quarto d'ora dalla partenza dall'hotel (ora locale 18.20), la squadra è arrivata allo stadio.

19.11 - Una cinquantina di tifosi all'esterno dell'Estadio Municipal attendono i pullman del Porto e della Roma.

19.10 - Irrigatori in funzione sul prato dell'Estadio Municipal de Bela Vista, come testimoniato da un video postato sui canali social del Porto.

19.04 - La squadra lascia il Tivoli Carvoeiro per dirigersi allo stadio dove alle 21 scenderà in campo per affrontare il Porto. Prima di salire sul pullman, c'è tempo per Mister Mourinho di fermarsi a firmare qualche autografo, con un tifoso in particolare che non manca di manifestargli il proprio affetto: "Grazie mister, ti voglio bene!".