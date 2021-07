Pacetti, capogruppo M5S in Assemblea capitolina: "La delibera di revoca del pubblico interesse di Tor di Valle sarà trattata prima della fine della consiliatura"

CENTRO SUONO SPORT - Giuliano Pacetti, capogruppo del M5S in Assemblea capitolina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente radiofonica in cui ha parlato della delibera per l'annullamento del pubblico interesse per il progetto dello stadio di Tor di Valle. Queste le sue parole: "La delibera è stata già inserita nell'ordine dei lavori e a breve sarà trattata in Aula. Non è ancora stata trattata perché c'erano altri lavori prima, tutto qui. Quello che posso dire è che sicuramente prima della fine della consiliatura la tratteremo in Aula. Non è la prima lettera che riceviamo da Eurnova, questa sarà la seconda o la terza".

