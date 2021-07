Prima amichevole oggi per il Napoli che ha battuto per 1-0 la Pro Vercelli grazie al gol di Osimhen nel primo tempo. A fine partita, Luciano Spalletti, che dovrà aspettare l'esito degli esami a cui si sottoporrà Demme, fermato da un infortunio al ginocchio, si è espresso così su Koulibaly: "Non ho mai allenato un calciatore e un uomo forte come Koulibaly".

A più di qualcuno, tra Roma, Inter e Zenit, magari, non faranno piacere le parole dell'allenatore toscano.