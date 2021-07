MOURINHO: "Troppo peso per Saka. Dove erano Sterling, Shaw e Stones?" (VIDEO)

TALKSPORT - Consueto appuntamento mattutino in onda sulle frequenze dell'emittente radiofonica per José Mourinho, allenatore della Roma, che commenta la finale tra Italia ed Inghilterra di ieri sera, con vittoria degli azzurri, e le scelte di Southgate. "Penso che sia troppo per un ragazzino avere tutto sulle spalle in questo momento - dice -. Ma non lo so, devo fare questa domanda a Gareth (Southgate, ndr) perché tante volte succede che i giocatori che dovrebbero esserci non ci sono, i giocatori che dovrebbero esserci, scappano dalle responsabilità".

"E poiché ritengo che Gareth sia un ragazzo onesto e protettivo nei confronti dei suoi giocatori, non credo che direbbe mai se 'Giocatore A' o 'Giocatore B' scappassero o si nascondessero o dicessero che non erano pronti a tirarne uno - continua -. Non chiedetemi chi perché non ve lo dico, ma mi è stato detto al 100% che c'è un giocatore che poteva stare in questa squadra, ma non c'è. Uno dei motivi della sua assenza è perché nella semifinale dei Mondiali avrebbe dovuto tirare un rigore, ma si è rifiutato. Quindi a volte accadono queste situazioni e le persone oneste come Gareth non espongono il giocatore. Non lo so in questo caso, davvero non lo so, ma penso che non importi se sei un grande rigorista o meno".

"In questa situazione, dov'era Sterling? Dov'era Stones? Dov'era Luke Shaw? Perché Henderson o Walker non sono rimasti in campo? Perché in realtà è molto, molto difficile per Rashford e Sancho tirare un rigore dopo un tocco di palla. Ma per Saka avere sulle spalle il destino di un Paese… penso sia troppo", conclude.