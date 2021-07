Un vero e proprio evento l'arrivo di Josè Mourinho a Roma: i Friedkin sembrano averlo capito bene e, come riporta l'edizione odierna del quotidiano, starebbero raccogliendo del materiale video per tirarne fuori un documentario, incentrato proprio sullo sbarco nella capitale dello Special One. Il compito è stato affidato, neanche a dirlo, alla casa di produzione diretta dal fratello di Ryan.

(Il Tempo)