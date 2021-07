Mourinho: "Ho problemi con calciatori egocentrici. Non mi piace criticare, ma correggere"

Nel libro "Mantenersi pazzi e affamati" scritto da João Gabriel, José Mourinho rivela altre particolarità del suo carattere ricordando anche - secondo quanto riporta il quotidiano portoghese - un episodio con protagonista Cristiano Ronaldo ai tempi del Real Madrid: "Eravamo all'ultimo minuto di una partita con il Valencia. Stavamo vincendo 2-0, Ronaldo ha perso palla dopo aver provato un dribbling su João Pereira e stava quasi per regalare un gol al Valencia. Gli ho detto che dopo due pareggi era diverso vincere 2-0 o 2-1. Non gli è piaciuto quello che ho detto, ma non è successo niente di speciale".

"Non mi piace la parola 'criticare', preferisco la parola 'coaching': io guido, correggo. Ma so - ha detto anche- che per i calciatori sarà sempre una critica. Ma se non fai il tuo lavoro al massimo, credo che sia meglio fare le valigie e lasciare la tua posizione. L'ho sempre vista così. Ho problemi con i calciatori egocentrici, che sovrappongono gli obiettivi personali a quelli di squadra. Questo rende più complicato il lavoro".