Lazio, Sarri: "Sono stato vicino alla Roma, ma io non ci ho mai parlato direttamente"

Intervistato da Alfredo Pedullà nel corso della trasmissione 'Sportitalia - Mercato', ha rilasciato alcune dichiarazioni Maurizio Sarri, tecnico della Lazio accostato alla Roma prima che il club giallorosso stupisse tutti con l'ingaggio di Josè Mourinho.

"Quanto sono stato vicino alla Roma? Non ci ho mai parlato direttamente. Secondo i miei agenti siamo stati abbastanza vicini, ma sinceramente non lo so", ha dichiarato l'allenatore biancoceleste.

Sul derby e la rivalità con Mourinho:

"Però sarà Roma-Lazio, perché né io potrò segnare né lui salvare un gol. La squadra vince, non i giocatori. L'importante è che l'allenatore veda la squadra giocare bene, poi se io mi diverto la squadra lo avverte".

(Sportitalia)