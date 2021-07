L’AS Roma Calcio a 8 è in finale Scudetto: giovedì il derby contro la Lazio

L’AS Roma Calcio a 8 è in finale Scudetto. Nella suggestiva cornice dello Sport City, davanti a una cinquantina di tifosi, i giallorossi hanno sconfitto il San Paolo con un sonoro 3-0 e giovedì sera si contenderanno il titolo con i cugini della Lazio Calcio a 8. Partita molto attenta degli uomini di mister Ferretti che passano in vantaggio a metá primo tempo con un preciso sinistro a giro di Criscuolo. Nella ripresa è Italiano a raddoppiare: il suo destro rasoterra dalla distanza sorprende il portiere avversario sul primo palo e fa esplodere la panchina giallorossa, che qualche minuto più tardi si lascia andare ad un’esultanza liberatoria sul definitivo 3-0 di capitan Nolano. Ora la Roma è attesa dalla semifinale di Coppa Italia in programma lunedì 12 alle 21 contro la Totti Sporting Club, prima dell’atto conclusivo della stagione nel derby scudetto contro la Lazio.

