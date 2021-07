Juventus: Rafia positivo al Coronavirus. Gruppo squadra in isolamento

Come comunicato direttamente dalla Juventus sui propri canali ufficiali, nelle ultime ore è emersa la positività al Coronavirus di Hamza Rafia. Di seguito la nota diffusa dal club bianconero:

In ossequio alla normativa e in accordo con l’autorità sanitaria locale il gruppo squadra entra da oggi in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l'esterno del gruppo".

(juventus.com)

