Juventus, Agnelli: "C'è volontà di dialogare con l'Uefa, nessuna paura per le minacce"

«Abbiamo ricevuto con serenità la lettera Uefa per l'ammissione in Champions: ribadisco che, da parte nostra, c'è volontà di dialogo per affrontare i problemi e ribadire che non abbiamo paura di minacce fatte nell'arco dei mesi», così il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, torna sulla questione Superlega. «La nostra azione legale porterà a risultati soddisfacenti - aggiunge in conferenza stampa all'Allianz Stadium - ma il vero successo sarà quando si tornerà ad avere un dialogo nell'interesse di tutti».

«I dati Uefa analizzano bilanci e società delle prime divisioni e di tutti i campionato europei: è stata stimata la necessità di liquidità per 8.5 miliardi, questi sono gli effetti che la pandemia avrà sui club di prima divisione», spiega in conferenza dopo l'aumento di capitale di 400 milioni per il club bianconero deciso ieri dal consiglio di amministrazione.

«Ho un ottimo rapporto con Ceferin e lo stimo come persona: con le dimissioni dalle mie cariche mi sono comportato nella maniera più corretta, resta sempre il padrino di mia figlia e il tempo aggiusterà ogni disguido e incomprensione», così sul suo rapporto con il presidente dell'Uefa.