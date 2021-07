Joe Cole: "Il Chelsea era un club simpatico prima di Mourinho, ci ha fatto diventare orribili"

THE GREATEST GAME - L'ex calciatore Joe Cole, allenato da José Mourinho al Chelsea, ha svelato alcuni dettagli del nuovo tecnico della Roma: «Noi odiavamo davvero il Liverpool e il Manchester United, ma è José che ci ha resi così. Ci ha fatto diventare orribili. Il Chelsea era un club simpatico prima di Josè, no? Avevamo un bellissimo bar per i giocatori, i ragazzi delle altre squadre potevano venire a giocare con noi e poi potevamo andarcene in giro la sera per Londra. Era un bel club prima e José lo ha riconosciuto, ma ha detto "Voglio trasformare questo gruppo nei peggiori giocatori da affrontare e tutti quanti mi odieranno’" Il tecnico ha reso le cose un po’ più piccanti e noi lo abbiamo accettato».