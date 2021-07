Italia, Insigne esulta per la vittoria sulla Spagna con la maglia di Spinazzola (FOTO)

L'Italia batte la Spagna ai rigore e accede alla finale dell'Europeo. In mezzo al campo esplode la festa della squadra di Mancini, che però non si è dimenticata di dedicare la vittoria a Leonardo Spinazzola. Il terzino della Roma ha dovuto lasciare il ritiro dopo l'infortunio subito contro il Belgio. Per dedicargli la vittoria Insigne al triplice fischio ha indossato proprio la maglia di Spinazzola.