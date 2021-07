Italia, Chiesa: "Dedichiamo la vittoria a Spinazzola. Speriamo di dedicargli la finale"

SKY SPORT - Federico Chiesa, vero protagonista della semifinale vinta dall'Italia sulla Spagna dopo i calci di rigore, ha voluto dedicare il premio di Star of the Match e dell'accesso alla finale a Leonardo Spinazzola. L'esterno della Juventus ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Queste le sue parole: "La vittoria la dedichiamo a Spinazzola. Ci avrebbe dato una mano questa sera e ora speriamo di dedicargli una grande vittoria in finale".