Instagram: Xhaka ringrazia Petkovic. E spunta il commento di Mourinho (FOTO)

Vladimir Petkovic non è più il ct della Svizzera, l'ex Lazio ha infatti firmato con il Bordeaux. E su Instagram non poteva mancare il saluto di Granit Xhaka, capitano della nazionale elvetica: "Voglio solo ringraziarti per tutto. Abbiamo fatto la storia insieme! È stato un viaggio incredibile, grazie per tutto il tuo duro lavoro, per il tuo supporto e per il modo con cui hai plasmato una nazionale e un gruppo di fratelli. Non dimenticheremo il tuo lavoro e ti auguriamo tutto il meglio a Bordeaux "

A colpire però è soprattutto il commento di Josè Mourinho sotto il post, il tecnico della Roma ha applaudito le parole dello svizzero. Un ulteriore dimostrazione del rapporto tra lo Special One e Xhaka, per il quale la società sta spingendo con l'Arsenal per regalarlo al portoghese.