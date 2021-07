Infortunio Spinazzola, Cataliotti (procuratore sportivo): "La Fifa risarcirà la Roma"

CALCIOMERCATO.COM - Nella sua rubrica sul sito sportivo, Jean-Christophe Cataliotti, avvocato e procuratore sportivo, risponde alla domanda di un lettore su un eventuale risarcimento nei confronti della Roma dopo l'infortunio tremendo subito da Spinazzola che costringerà l'esterno giallorosso ad un lungo stop.

Questa la risposta di Cataliotti:

"Sarà risarcita dalla FIFA! Ciò in ottemperanza di quanto stabilito in una riunione tenutasi a Zurigo nel 2012, durante la quale il Comitato Esecutivo della FIFA approvò una serie di emendamenti al Regolamento per lo status dei calciatori in forza dei quali “qualora un calciatore professionista che partecipa ad una partita di calcio a undici subisca un infortunio a causa di un incidente durante il periodo del proprio rilascio per una partita internazionale “A” e, a seguito di tale infortunio, risulti temporaneamente totalmente inabile, la società presso la quale tale calciatore è tesserato verrà risarcita dalla FIFA".

