Il Mio Canto Libero on air cambia “casa”

Nella giornata di oggi, giovedì 1 luglio, il programma radiofonico Il Mio Canto Libero verrà trasmesso sulle frequenze di NSL 90 in Fm. Non cambieranno i conduttori che saranno sempre Sandro e Mauro e non cambierà il format, dissacrante e giallorosso.

L'unica cosa che verrà modificata è l’orario, visto che il programma andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 per un “Buongiorno” a tinte forti giallo ocra e rosso pompeiano.