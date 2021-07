Green pass all'Olimpico: il piano per gli Europei

Impasse di natura tecnica ed organizzativa sulla possibilità di aprire l'Olimpico ai tifosi per seguire la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, ma le istituzioni non sottovalutano neanche l'ipotesi di una nuova impennata dei contagi. La possibilità di allestire un maxi schermo presso l'impianto della capitale verrà nuovamente valutata nella mattinata di oggi, ma ci sono diversi nodi: chi sosterrà i costi, ad esempio. E chi si occuperà di controllare i pass e i test che i tifosi saranno chiamati ad esibire.

Tra le misure da definire in vista di domenica, anche la possibilità di sospendere il passaggio dei bus dell'Atac in alcune tratte dove, come avvenuto in occasione di Italia Spagna, potrebbero essere assaltati e vandalizzati dai supporter in festa, autori anche di risse e lanci di oggetti contro la polizia.

(Il Messaggero)