Gravina: "Auguro a Spinazzola un rientro veloce e rapido. In uno sforzo atletico straordinario ha pagato un prezzo troppo alto"

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della conferenza stampa tenutasi oggi nella Capitale dall’AIA, Associazione Italiana Arbitri. Il numero uno della Federcalcio, tra le altre cose, ha parlato anche dell'infortunio di Leonardo Spinazzola, costretto a lasciare il campo ieri sera durante la gara contro il Belgio. Queste le sue parole.

"Rientrare in uno spogliatoio dopo un'importante partita come quella di ieri e assistere ad un clima come se avessimo perso una partita, solo perché un compagno ha subito un infortunio, per me è uno dei momenti più belli che ricorderò nella mia carriera di sportivo. Avvicinandomi allo spogliatoio sentivo un silenzio tombale, ed è raccapricciante a differenza di altri momenti di gioia. Questi ragazzi hanno condiviso il dispiacere e il dolore fisico di un loro compagno. E' un segno di bellezza, che stiamo cercando di trasferire e di trasmettere a tutti gli italiani".

Un in bocca al lupo a Spinazzola? E' stato uno dei grandi protagonisti di questo Europeo...

Sì l'ho fatto ieri sera, mi è dispiaciuto tantissimo, è un ragazzo che stava dando tanto a questa squadra. Gli auguro un grandissimo in bocca al lupo con un rientro veloce e rapido. Spinazzola oltre ad essere un grande protagonista ha dimostrato di avere grandissime qualità umane. Un grandissimo abbraccio a lui e mi dispiace per quello che ha dovuto subire, forse per un eccesso di entusiasmo, in uno sforzo atletico straordinario ha pagato un prezzo troppo alto.